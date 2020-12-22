شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة يحاضر سفراء المستقبل للترويج لسوق المال خارجياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، محاضرة تعريفية حول دور البورصة في الاقتصاد، لتعظيم الاستفادة من قدرات وزارة الخارجية من خلال سفارتنا بالخارج في الترويج لسوق الأوراق المالية خارجياً لجذب مزيد من الاستثمارات، وذلك استكمالاً لحرص إدارة البورصة المصرية على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة وخاصة وزارة الخارجية من خلال معهد الدراسات الدبلوماسية.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء إيلاء إدارة البورصة عناية شديدة لعملية الترويج والتوعية داخليا وخارجياً لزيادة الاستثمارات وتعبئة المزيد من المدخرات من خلال سوق الأوراق المالية، حيث ألقى الدكتور محمد فريد عديد من المحاضرات لعدد من دفعات وزارة الخارجية، وخلال اللقاء الذي شهد تفاعل من قبل سفراء المستقبل، استعرض الدكتور فريد أهم محطات ومستهدفات البرنامج الوطني لإصلاح الاقتصاد المصري، والذي بدأ منذ عام 2016 الماضي.

وأضاف "فريد"، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مصر لديها قصة إصلاح اقتصادي شاملة تضمنت سياسات مالية لضبط العجز في الموازنة وسياسات نقدية اسهمت بشكل كبير في تحقيق استقرار في سعر صرف الجنيه وكذا تشريعية تضمنت استصدار عدة قوانين لتحسين بيئة الاعمال، وما تبعها من سياسات هيكلية لتطوير وتأهيل كافة قطاعات النشاط الاقتصادي.

وسلط "فريدط، الضوء عَلى موقع ودور البورصة في منظومة الاقتصاد المصري، حيث أوضح أن البورصات لاعب رئيسي في توفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية المختلفة لتمويل توسعاتها وزيادة معدلات التشغيل، وكذا منصة تداول تسمح للمتعاملين بالاستثمار في أسهم الشركات المقيدة بشكل كفء وشفاف وسعر يحدد على أساس العرض والطلب.

وعقب الاجتماع دار نقاش بين الدكتور فريد وعدد من سفراء المستقبل، حول كيفية تعزيز التعاون والتنسيق ووضع آليات تضمن فاعلية الترويج خارجياً لسوق الأوراق المالية المصري.