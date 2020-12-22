شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى ترتفع بنسبة 0.81% بجلسة منتصف الأسبوع وسط صعود 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.81% رابحاً 20.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2480.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 311.5 مليون سهم محققة ما قيمته 357.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4650 صفقة لعدد 29 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.47%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.44%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.36%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.18%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.05%.

وقفز 17 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 14.91%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.88%، فيما تراجعت 8 أسهم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 4.60%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 29.6 مليون ورقة بقيمة 100.8 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.58%.

وفي سياق متصل قالت شركة أمانات القابضة، إن مجلس إدارة الشركة، انعقد أمس الاثنين، وتمت مناقشة أمور اعتيادية ليس لها تأثير على سهم الشركة.

وفي سياق آخر أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، الاستحواذ على اثنين من مستودعات تخزين لاست مايل العالية الجودة والمدرة للدخل، الواقعة في جنوب شرق إسبانيا، في إطار معاملة تقدر قيمتها بحوالي 77 مليون دولار أمريكي، منوهة إلى أن العقارين مؤجرين بموجب عقد طويل الأجل لشركة أمازون روود ترانسبورت إس.إل.يو، وهي شركة تابعة لشركة أمازون العالمية للتجزئة والتجارة الإلكترونية.

وفي سياق منفصل قالت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، إن المرحلة الأولى من خطة إعادة الهيكلة والمتعلقة في عملية مطالبات الدائنين، قد استكملت، حيث تم التواصل مع جميع الدائنين (الدائنين الماليين والتجاريين) وطلب منهم تسجيل إثبات مطالباتهم، وتم نشر إعلانات تسجبل مطالبات الدائنين في صحيفتين محليتين، وتم دعوة جميع دائني الشركة وشركاتها التابعة إلى تقديم نموذج إثبات لتسجيل مطالباتهم وتسليمها إلى الخبير المعتمد من قبل لجنة إعادة التنظيم المالية.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة دبي، اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إعادة الهيكلة ستتم مباشرة بعد الحصول على موافقة اللجنة للإعلان عن النتائج، حيث ستقوم الشركة بدعوة الدائنين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الخاص بدائني الشركة والشركات التابعة لها في شهر يناير 2021، وذلك لغرض إعادة الهيكلة والتصويت عليها، وستقوم الشركة بعد ذلك بالإفصاح عن نتائج التصويت بعد الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة وهيئة الأوراق المالية والسلع.

فيما أعلن بنك المشرق، نتائج اجتماع مجلس إدارة البنك، اليوم الثلاثاء، حيث تم عرض ومناقشة بعض الأمور المتعلقة بأعمال وأنشطة البنك.