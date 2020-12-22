شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين رانيا النشار مستشاراً لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة بعد استقالتها من سامبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة سامبا المالية عن قبول مجلس إدارتها استقالة السيدة رانيا محمود نشار من منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، حيث يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ 31/1/2021م.

وحسب بيان للمجموعة على موقع "تداول" اليوم الثلاثاء يعود سبب الاستقالة إلى قبولها عرضاً وظيفيا آخر.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة كلفت الأستاذ محمد بن عبدالله آل الشيخ بمهام الرئيس التنفيذي للمجموعة حتى انتهاء أعمال الاندماج مع البنك الأهلي التجاري.

وفي الوقت نفسه أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن تعيين عدد من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في فريق إدارته التنفيذي، كنوع من التوسع في تلك الإدارة، كان ضمن تلك التعيينات تعيين رانيا محمود نشار (الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سامبا المالية) مستشاراً لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

وحسب بيان للصندوق تم أيضاً تعيين فهد السيف كرئيس جديد للإدارة العامة لتمويل الشركات بدلا من علي رضا الزعيمي، بعد أن شغل السيف منصب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، ومستشار وزير المالية، بالإضافة إلى تعيين علي رضا زعيمي مستشار لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة، وذلك وفقاً لموقع قناة العربية.

وتم تعيين يزيد بن عبد الرحمن الحميّد رئيساً جديداً للإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية.

بالإضافة إلى ذلك تم تكليف مدير إدارة أصحاب المصلحة سعد الكرود بمنصب كبير الإداريين، وانتقل راشد بن إبراهيم شريف، ليشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للكيان المندمج للأهلي كابيتال وسامبا كابيتال، إحدى شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة الاستراتيجية.

ورحب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان بتعيين رانيا النشار وفهد السيف، قائلاً: "ستضيف خبرتهما المالية والمصرفية الكبيرة لهذا المنصب الاستراتيجي، والتي ستسهم في تسريع وتيرة نمو الصندوق بحسب مستهدفاته الطموحة."

وذكر بيان الصندوق أن التعيينات الجديدة تهدف لدعم وتنفيذ استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الطموحة من خلال تعزيز خبرات فريقه التنفيذي.

وكان عدد موظفي صندوق الاستثمارات العامة قد تجاوز الأسبوع الفائت الـ 1000 موظف، مع استمرار استراتيجيته التوسعية بعد أن كان عدد موظفي الصندوق نحو 40 موظفاً في عام 2016.

كما نمت أصول الصندوق إلى أكثر من 1.3 تريليون ريال، واستثمر ما مجموعه 311 مليار ريال في الاقتصاد السعودي في السنوات الأربع الماضية، بينما ساهم في خلق أكثر من 190 ألف فرصة عمل جديدة في المملكة.

بعض الأخبار المتعلقة باندماج الأهلي وسامبا:

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وثيق للخدمات المالية: اندماج "الأهلي" و"سامبا" سيمنحهما 20% من الحصة السوقية للقطاع بالسعودية

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