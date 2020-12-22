شكرا لقرائتكم خبر عن ملكيات الجهات الحكومية في 38 شركة كويتية مدرجة تصل إلى 4.24 مليارات دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت ملكيات الجهات الحكومية الكويتية في 38 شركة مدرجة في بورصة الكويت كما في نهاية يوم 10 ديسمبر 2020 حوالي 4.24 مليارات دينار.

وذلك يعادل 13% من القيمة الرأسمالية السوقية لجميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت والتي بلغت 32.45 مليار دينار، وأيضا ما يعادل 19% من القيمة الرأسمالية السوقية للشركات الـ 38 والتي بدورها بلغت 22.4 مليار دينار، بحسب صحيفة "الأنباء".

وانخفضت قيمة ملكيات الجهات الحكومية الكويتية المعلنة في الشركات المدرجة بحوالي 630 مليون دينار وبنسبة انخفاض 12%، بعد أن كانت سجلت بنهاية 2019 حوالي 5.25 مليارات دينار، وعند مقارنتها بنهاية عام 2018 نلاحظ أنها لا تزال مرتفعة بنحو مليار دينار.

وتتصدر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الجهات الحكومية من حيث ملكيتها المعلنة في الشركات المدرجة في بورصة الكويت باستثمارات ومساهمات قيمتها 1.97 مليار دينار أي ما يعادل 42.6% من إجمالي مساهمات الهيئات الحكومية، وقد انخفضت بنحو 341 مليون دينار عن نهاية عام 2019.

وكانت أكبر مساهمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بورصة الكويت هي في بنك الكويت الوطني بقيمة 324.53 مليون دينار وبملكية 5.6% من رأسمال البنك.

ويليها بيتك بملكية قيمتها 296 مليون دينار، وأهلي متحد- البحرين بنسبة ملكية 12.01% ما يعادل 274.7 مليون دينار. أيضا تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 19.36% في رأسمال أجيليتي ما يعادل 266 مليون دينار.

أما الهيئة العامة للاستثمار، فقد بلغت قيمة ملكياتها والتي تبلغ 5% وما فوق من رأسمال الشركات المدرجة في بورصة الكويت حوالي 1.51 مليار دينار وبانخفاض قدره 136 مليون دينار عن نهاية عام 2019.