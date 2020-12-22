شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبتعد عن ذروة 10 أشهر بفعل التحذير من السلالة الجديدة لفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،ليبتعد الخام الأمريكي عن أعلى مستوى فى عشرة أشهر ،وخام برنت عن أعلى مستوى فى تسعة أشهر ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة تصاعد مخاوف الطلب العالمي على الوقود ، بفعل التحذير من السلالة الجديدة لفيروس كورونا ، والتي تم اكتشافها مؤخرا فى المملكة المتحدة البريطانية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.6% إلى مستوي 46.63$ ، من مستوى الافتتاح عند 47.86$، وسجل أعلى مستوي عند 47.94$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 2.5% إلى مستوي 49.57$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 50.84$ ، وسجل أعلى مستوي عند 50.86$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 2.4% ، فى أول خسارة فى غضون الستة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى مستهل التعاملات أعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 49.29$ للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.8% ،بأكبر خسارة يومية منذ 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،بعدما سجلت يوم الجمعة مستوي 52.46$ للبرميل ، الأعلى منذ آذار/مارس الماضي.

حذرت الحكومة فى المملكة المتحدة من أن نوعا جديدا من فيروس كورونا ينتشر بشكل أسرع بكثير من الأنواع السابقة ،وأعلنت إغلاق شديد فى العاصمة لندن وأجزاء أخرى من جنوب شرق البلاد.

وتشير بعض التقارير إلى إن السلالة الجديدة المكتشفة قابلة للانتشار بنسبة تصل إلى 70% أكثر من السلالة الأصلية لفيروس كورونا، وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم العثور على السلالة الجديدة في أستراليا وأيسلندا وإيطاليا وهولندا، بالإضافة إلى حالات قليلة في الدنمارك.

ولمنع دخول السلالة إلى أراضيها قررت معظم الدول الأوروبية وقف الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة، وانضمت كندا والسعودية والهند وباكستان وروسيا والأردن وهونغ كونغ إلى قرار تعليق السفر من بريطانيا.

وأغلقت دول السعودية والكويت وعمان حدودها تماما أمام الرحلات القادمة من جميع دول العالم حتى يوم 10 كانون الثاني/يناير المقبل.

جددت تلك التطورات المخاوف حيال تشديد عمليات إغلاق الاقتصاد العالمي ،والتي سوف تؤثر بشدة على مستويات الطلب على الوقود.