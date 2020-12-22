شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل التراجع بفعل التوتر فى أسواق العملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التراجع لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع تزايد الإقبال على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،فى ظل حالة التوتر التي تسيطر على المستثمرين فى أسواق العملات ،بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.2204$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2241 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2249$.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، من أعلى مستوى فى عامين ونصف عند 1.2272$.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح تراجعت معظم العملات ذات المخاطر العالية يوم الاثنين ، بفعل تجدد المخاوف حيال الاقتصاد العالمي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.3% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بالرغم من الأخبار الإيجابية عن إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة ،وتقرير لوكالة بلومبيرغ يشير إلى حدوث تقدم فى المفاوضات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ، غير أن التوتر لا يزال يسيطر على المستثمرين فى أسواق العملات منذ مطلع تعاملات هذا الأسبوع.

ويعاذ هذا التوتر إلى السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تم اكتشافها فى المملكة المتحدة ،والتي دفعت الحكومة البريطانية إلى تشديد إجراءات الإغلاق فى لندن وأجزاء أخرى من جنوب شرق البلاد.

وتؤكد تقارير إن السلالة الجديدة المكتشفة قابلة للانتشار بنسبة تصل إلى 70% أكثر من السلالة الأصلية لفيروس كورونا ،وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المحتمل تواجد تلك السلالة فى دول الدنمارك وهولندا وأستراليا.