شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البلاتينيوم بأكثر من 1% مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في أكثر من عامين ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاتينيوم بأكثر من الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ 19 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وسط القلق من السلالة الجديدة لفيروس كورونا شديدة العدوى التي ظهرت مؤخراً في المملكة المتحدة والتي أدت لتشديد الإغلاق وقيود السفر في جميع أنحاء أوروبا ومع شدة تفشي الموجة الثانية للفيروس في فصل الشتاء.

في تمام الساعة 06:21 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 1.10% لتتداول حالياً عند 1,001.61$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,012.60$ للأونصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 90.27 مقارنة بالافتتاحية عند 90.17.

هذا يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم 33.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الثالث ومقابل انكماش 31.4% في الربع الثاني الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 3.6% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل انكماش 1.8% في الربع الثاني.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 11 مقابل 15 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 97.1 مقابل 96.1 في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 1.0% إلى نحو 6.70 مليون منزل مقابل ارتفاع 4.3% عند 6.85 مليون منزل في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف ذلك، تابعنا تمرير الكونجرس الأمريكي لمشروع قانون حزمة إغاثة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بقيمة 900$ مليار عقب شهور من المفاوضات المشرعين الأمريكيين من قطبي السياسة الأمريكيى الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي.

على الصعيد الأخر، تابعنا في مطلع هذا الأسبوع تحذير الحكومة البريطانية من أن سلالة فيروس كورونا الجديدة "خارجة عن السيطرة"، وتلى ذلك اتخذت بعض الدول عالمياً خطوات للحد من السفر إلى المملكة المتحدة بالتزامن مع مطالبة الحكومة البريطانية لأكثر من 16 مليون بريطاني البقاء في منازلهم مع دخول الإغلاق الكامل حيز التنفيذ في لندن وجنوب شرق إنجلترا.

وفي استراليا تم فرض قيود السفر لمدينة سيدني المكتظة بالسكان مع مطلع الأسبوع لتعد المدينة الاسترالية معزولة عن بقية البلاد وسط تزايد حالات الإصابة بالفيروس التاجي هناك، وتابعنا منذ قليل إعلان رئيس الوزراء كوريا الجنوبية تشون سي كيون عن كون بلاده ستحظر التجمعات الاجتماعية الخاصة لأكثر من خمسة أشخاص وستغلق منتجعات التزلج والمواقع السياحية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد بدءاً من عشية عيد الميلاد.

ونود الإشارة، لكون حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة المسجلة في كوريا الجنوبية بلغت رقم قياسي جديد الأحد الماضي وفقاً لوكالة الأنباء المحلية يونهاب، وجاء ذلك بالتزامن مع أفادت وكالة أنباء كيودو بأن حصيلة حالات الإصابة بالفيروس التاجي الشهرية الجديدة التي شهدتها العاصمة اليابانية طوكيو تجاوزت حاجز 10 ألف حالة لأول مرة، ما يعكس بأن وضع الجائحة في أجزاء من شمال آسيا خطير ويؤثر تباعاً سلباً على معنويات المستثمرين.

على الصعيد الأخر، تابعنا أيضا الأحد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدام لقاح كورونا من قبل شركة موديرنا في حالات الطوارئ، وذلك ثاني لقاح لكورونا يحصل على موافقة الإدارة بعد اللقاح المشترك لكل من شركة فايزر الأمريكية وشركة بيو-تك الألمانية، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 75.7 مليون ولقي 1,690,061 شخص مصرعهم في 222 دولة.