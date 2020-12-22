شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي نحو الأسفل ليصل إلى دعم القناة الرئيسية الصاعدة، ويحصل على إشارة سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على كسر الدعم المذكور وتأكيد استمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.7415، مع التذكير بأن الثبات دون 0.7615 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7480 والمقاومة 0.7615

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط