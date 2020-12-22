شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من كسر دعم القناة اللحظية الصاعدة ويستقر دونها من جديد، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، تحفّزه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار اختبار مستوى 48.50 كمحطة تصحيحية أولى، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 51.00 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 48.50 والمقاومة 51.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط