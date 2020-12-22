شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات سلبية ملحوظة ليبتعد عن مقاومة القناة اللحظية الهابطة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، تعززه سلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح من خلال الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار اختبار مستوى 45.67 كمحطة سلبية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 47.75 يمثل مفتاح إيجابي أولي لإيقاف الضغط السلبي المتوقع ودفع السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 46.00 والمقاومة 49.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط