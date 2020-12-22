شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الفضة ضغط سلبي هذا الصباح ليتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 25.06، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ باختراق 26.88 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 27.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.50 والمقاومة 27.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد