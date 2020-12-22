شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب دون مستوى 1875.00، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا المقترحة في تحديثنا الفني الأخير، بانتظار إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن التداول فوق المستوى المذكور مجدداً سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي تتواجد أهدافه التالية عند 1916.00 ثم 1928.60، بينما كسر 1852.80 سيضغط على السعر لتكبّد خسائر إضافية تصل إلى مناطق 1800.00 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1850.00 والمقاومة 1910.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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