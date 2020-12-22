شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً لأرضية دعم فرعية عند 1.3380 وارتد صعوداً من هناك، ولا يزال دون المقاومة التي تشكّلت عند مستوى 1.3440 بعد كسره مسبقاً، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي يدعمها وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار التوجه نحو مستويات 1.3250 ثم 1.3190 كأهداف رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.3510 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3270 والمقاومة 1.3470

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط