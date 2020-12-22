شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار دون خط الاتجاه اللحظي الصاعد المكسور، ويستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات السلبية، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة بقية اليوم، والتي تستهدف مستويات 1.2175 ثم 1.2115 كمحطات رئيسية، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون 1.2250.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2115 والمقاومة 1.2280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط