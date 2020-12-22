بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 29.6 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشر السوق العام 6ر29 نقطة ليبلغ مستوى 49ر5558 نقطة بنسبة هبوط بلغت 53ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 02ر166 مليون سهم تمت عبر 9528 صفقة نقدية بقيمة 7ر33 مليون دينار (نحو 21ر111 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 15ر4 نقطة ليبلغ مستوى 59ر4529 نقطة بنسبة هبوط بلغت 09ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر107 مليون سهم تمت عبر 4599 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 مليون دينار (نحو 6ر30 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 9ر41 نقطة ليبلغ مستوى 49ر6080 نقطة بنسبة هبوط بلغت 69ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 15ر58 مليون سهم تمت عبر 4929 صفقة بقيمة 4ر24 مليون دينار (نحو 5ر80 مليون دولار).

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 4ر3 نقطة ليبلغ مستوى 74ر4609 نقطة بنسبة هبوط بلغت 07ر0 في المئة من خلال كمية أسهم 10ر74 بلغت مليون سهم تمت عبر 2830 صفقة نقدية بقيمة 4ر7 مليون دينار (نحو 4ر24 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (المصالح ع) و(استهلاكية) و(خليج ب) و(بيت الطاقة) أما شركات (أهلي متحد) و(عقارات ك) و(أعيان) و(بتروجلف) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (الراي) و(السورية) و(يوباك) و(بريق) الأكثر انخفاضا.