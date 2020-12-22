شكرا لقرائتكم خبر عن البطاطس الأرخص بسوق العبور للجملة.. الكيلو يبدأ من 70 قرشا حتى 1.5جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن السوق به فائض كبير من محصول البطاطس، حيث إن الإنتاج المحلى سنويا يتخطى 5 ملايين طن ومع توقف عمليات التصدير للخارج وتراجع السحب عليها تسبب في خفض أسعارها إلى أقل سعر خضروات في السوق.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن سعر البطاطس يبدأ من 70 قرشا للكيلو يصل بحد أقصى إلى 1.5 جنيه للكيلو بسوق العبور للجملة، موضحا أن توقف التصدير بسبب أزمة كورونا تسبب في زيادة المعروض محليا وايضا تراجع سحب المعروض وخاصة للفنادق والمطاعم بسبب الإجراءات الاحترازية.

وأشار النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن البطاطس تعد احد المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها مصر، حيث إنها تعد أكبر منتج للبطاطس في أفريقيا وواحدة اكبر 20 دولة في العالم من انتاج البطاطس، مضيفا أن المزارع تعرض لخسائر بسبب تراجع أسعارها، موضحا أنه يجب الاستفادة من الإنتاج المحلى من خلال التصنيع الغذائي او إيجاد فرصة تصديرية لها في أفريقيا حيث اننا نتميز بالسعر المنخفض مقابل أي منافس حيث إن الطن بأسعار اليوم لا يتخطي 100 دولار.

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى اواخر اغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى اكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى أواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبي.

كما اعتمدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، ومشروع حصر ومكافحة العفن البنى للبطاطس، خطنها من خلال تشديد الفحص والإجراءات الرقابية مع بداية وصول الشحنات المستوردة من تقاوى البطاطس لزراعات الموسم الجديد، ويؤكد الحجر الزراعى المصرى أن جميع الشحنات المستوردة، قبل دخولها البلاد تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.