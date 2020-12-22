شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر اليورو اليوم الثلاثاء.. ويسجل 19.06جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 22-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 19.06 جنيه للشراء، و19.25جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ19.03جنيه للشراء، و19.26جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعاره أمس الاثنين. غير أن المحادثات بين الحكومتين الفرنسية والبريطانية لإعادة فتح الحدود بينهما، حيث تكدست مئات الشاحنات، والأنباء التي تلمح لتحرك ما في محادثات الاتفاق التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ساهمت في تخفيف بعض الضغط عن العملتين. وواجه اليورو والجنيه الاسترليني ضغوطا مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، مع تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا مما أدى لإغلاق طرق مهمة للتجارة وتسبب في أزمة في سلاسل الإمداد مع قرب نهاية مهلة لإبرام اتفاق تجاري لما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 19.00 جنيه للشراء. 19.12 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى19.06 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 19.03 جنيه. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى19.06 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 19.03 جنيه. 19.25 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 19.26 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر19.08 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر19.08 جنيه للشراء. 19.25 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة19.07 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة19.07 جنيه للشراء. 19.32 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib19.09 جنيه للشراء. 19.26 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.04 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.04 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib19.09 جنيه للشراء. 19.19 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية19.06 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية19.06 جنيه للشراء. 19.26 جنيه للبيع.

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