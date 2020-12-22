شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تفقد 62 نقطة بالمستهل وسط هبوط جماعي للقطاعات.. وتراجع 37 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.58% خاسراً 61.58 نقطة ليصل إلى مستوى 10478.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 43.6 مليون سهم بقيمة 85.5 مليون ريال عبر تنفيذ 2123 صفقة، وتراجع 37 سهماً، وارتفعت 3 أسهم، واستقر سهم واحد.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.30%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.05%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.95%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.