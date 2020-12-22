شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تصعد بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعاً بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها جي بي اوتو، مجموعة طلع مصطفى القابضة، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، المصرية للاتصالات، ابن سينا فارما، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 10652 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2084 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 12830 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 4105 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 1950 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2852 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 1057 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 49 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ رواد السياحة-رواد، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الدولية للمحاصيل الزراعية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العربية للمحابس، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، اميرالد للاستثمار العقاري، اودن للاستثمارات المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المنصورة للدواجن، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، ارابيا انفستمنتس هولدنج، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العبوات الطبية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، جنوب الوادي للأسمنت، المالية والصناعية المصرية، أسمنت سيناء، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية لحليج الأقطان، جي بي اوتو، ليسكيو مصر، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الأهلي للتنمية والاستثمار، الملتقى العربي للاستثمارات، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مجموعة عامر القابضة، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الكابلات الكهربائية المصرية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، شركة النصر للأعمال المدنية، بنك قطر الوطني الأهلي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العامة لصناعة الورق-راكتا، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المصرية للدواجن،جهينة للصناعات الغذائية، الألومنيوم العربية.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، سبيد ميديكال 19972 سهم، 3.4 مليون سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركات العربية للمحابس، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 25 ألف سهم، 300 سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 85 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 3.9 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار التعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، بالم هيلز للتعمير، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، النعيم القابضة للاستثمارات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 20 ألف سهم، 400 ألف سهم، 230.4 ألف سهم، مليون سهم، 19.8 مليون سهم، 20 ألف سهم، 81 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 30 ألف سهم، 7220 سهم، 50 ألف سهم، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 20 ألف سهم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، تحقيق صافي ربح خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021 بقيمة 20.06 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 3.616 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المقارن له، بنسبة نمو 454.8%، على أساس سنوي، وتراجع صافي مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 207.182 مليون جنيه، مقارنة بـ222.355 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما أعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، تحقيق صافي أرباح 1.49 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في أكتوبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 10.85 مليون دولار بالفترة المقارنة من 2019، بنسبة انخفاض 86.29%، وبلغت إيرادات نشاط الشركة خلال فترة التسعة أشهر 85.88 مليون دولار، مقابل 159.91 مليون دولار بالفترة المقارنة من 2019.

فيما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ استكمال عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة هايدلبرج سيمنت فرانس إس إيه إس على أسهم السويس للأسمنت، بعدد 12.37 مليون سهم، بقيمة 92.755 مليون جنيه.