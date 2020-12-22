شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الطلب على السبائك الذهبية مقارنة بالجنيه الذهب فى مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في سوق الاستثمار في الذهب ربما يختلط الأمر لدى بعض المستهلكين، ولا يعرف أى طريق استثمارى يمكن أن يتخذه لتحقيق أرباح أو حفظ آمن لأمواله من التقلبات الاقتصادية، أو هبوط العوائد والفائدة.

وقال فايق ثابت، أحد تجار الذهب في سوق الصاغة، إن الاستثمار في السبائك هو الأفضل مقارنة بالجنيهات الذهبية، وذلك لأن السبيكة هي الأقل من حيث تكلفة المصنعية أو تكاليف الرسوم المفروضة عليها، والتى تقدر تقريبا 10 جنيهات على كل جرام فى السبيكة.

وأضاف: إذا اشتريت سبيكة 20 جراما تدفع رسوم 200 جنيه فقط، وعند البيع يمكن أن تسترد 180 جنيها من قيمة الرسوم، أى أنك تخسر 20 جنيها فقط، وهذا بالتأكيد لن يكون مبلغ كبير في حالة ارتفاع أسعار الذهب.

ويُعد الذهب ملاذا آمنا بمعنى أنه يتم الطلب عليه فى حالة عدم الاستقرار العالمى، فالذهب مادة محدودة فى العالم، ومع ارتفاع اعداد البشر يزيد الطلب عليه، وبالتالي استمرار ارتفاع أسعاره، ومن الممكن تجزئة الذهب عند بيعه مثل بيع 100 جرام أو أكثر أو بعكس أى أدوات استثمارية أخرى.

أما الجنيهات الذهب يتم احتساب رسوم عليها عند إعادة بيعها شبيهه بالمصنعية، بحيث يتم فرض سعر ربع جرام ذهب عند إعادة بيعه مرة أخرى أو 20 مل من وزنه، وهذا مكلف مقارنة بالرسوم المفروضة على السبيكة.