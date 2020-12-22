شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين التمثيل التجارى وبنك مصر لتمويل برامج تنمية الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر توقيع بروتوكول تعاون بين التمثيل التجاري المصرى وبنك مصر في مجال تمويل عدد من البرامج والأنشطة الهادفة لزيادة معدلات الصادرات المصرية للاسواق العالمية وبصفة خاصة لأسواق دول القارة الأفريقية، وقع البرتوكول الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري وشهاب زيدان، رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر.

وقالت الوزيرة إن البروتوكول -والذي يستمر لمدة عام ونصف اعتباراً من أول يناير المقبل - يدعم التوجه الحالي للوزارة بزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية كما يدعم استراتيجيتها الخاصة بالتحرك نحو السوق الأفريقي، مشيرةً إلى أن البروتوكول يستهدف تطوير الميزات التنافسية لعدد من القطاعات التصديرية وتأهيل المصدرين الجدد وصغار المصنعين الى جانب تنظيم ورش عمل وجلسات توعية لرفع الوعي لدى المصدرين بالأسواق المستهدفة بالإضافة إلى ايفاد البعثات التجارية الترويجية وتنظيم الأسابيع التجارية والترويج لعدد من القطاعات الصناعية بالأسواق الأفريقية.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري إن دور الجهاز يتضمن تعزيز استفادة الشركات المصدرة من البرامج الخدمية والمصرفية والتمويلية التي يتيحها بنك مصر في إطار البرتوكول وذلك بتمويل تقديري يبلغ 22 مليون جنيه بالاضافة الى ترشيح الشركات والمصانع الراغبة في التعاون مع البنك للحصول على مزايا البروتوكول وذلك وفقاً للخطة التى أعدتها إدارة افريقيا بالتمثيل التجاري بهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 30 مليار دولار خلال المرحلة القريبة المقبلة، إلى جانب تنظيم ورش عمل للتدريب لتوعية الشركات المصدرة وبصفة خاصة صغار المصدرين بآليات التصدير ومستندات الشحن وذلك بالتعاون مع مدربين من بنك مصر، فضلاً عن تنظيم انشطة ترويجية تتضمن عدد 6 بعثات تجارية و5 أسابيع تجارية الى عدد من الدول الأفريقية الى جانب تنظيم بعثات مشترين الى مصر.

وبدوره أكد شهاب زيدان، رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر الى حرص البنك على توفير كافة المنتجات المصرفية للشركات المصدرة وتيسير حصولها على الخدمات التمويلية وغير التمويلية، مشيرا إلى أن البنك سيلتزم وفقاً للبروتوكول بإمداد التمثيل التجاري المصرى بالمعلومات والبيانات الخاصة ببرامج تمويل التجارة والترويج إلى جانب توفير مدربين لعمل لقاءات وورش عمل خاصة بعمليات التجارة الدولية ومستندات الشحن والاحتياجات التمويلية للشركات وذلك لتعريفها بمبادرات البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم خدمة مميزة للمصدرين لتنفيذ عملياتهم المصرفية من فروع بنك مصر المختلفة إلي جانب توفير التمويل للمشروعات المقدمة في نطاق مبادرات البنك المركزي المصري وتقديم كافة الخدمات المصرفية المميزة للمشروعات فضلاً عن إيفاد منسقي تسويق من قبل البنك إلي مقار الشركات لعرض وتسويق المنتجات المصرفية والتمويلية الخاصة بالبنك .