شكرا لقرائتكم خبر عن 20.7 % زيادة فى قيمة صادرات مصر من المنتجات الحيوانية لدول شرق آسيا عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الثلاثاء النشرة السنوية " التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا " عام 2019 وتتناول النشرة حجم التجارة الخارجية (صادرات - واردات) مع أهم دول شرق آسيا "ماليزيا - جمهورية الصين الشعبية - الهند - اندونيسيا - باكستان - تايــلانـد - سنغافوره - بنجلاديش".

ومن أهم مؤشراتها، بلغ إجمالــى قيمـة الصــادرات لأهـم دول شـرق اسيــا 3.2 مليــار دولار عـام 2019 مقابــل 3.4 مليـــار دولار عـام 2018 بنسبه انخفاض قـدرها 6.0٪، كما بلـغ إجمالى قيمــة الـــواردات من دول شرق اسيــا 22.5 مليـار دولار عــام 2019 مقابل 21.5 مليــار دولار عام 2018 بنسبة زيــادة قـدرها 4.9٪.

وجاءت الهند في المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغت قيمتها 1482.9 مليون دولار عام 2019 مقابل 1145.1 مليون دولار عـام 2018 بنسبــة زيادة قدرها 29.5٪ وكــان أهـم الأصناف التـي تم تصديرهـا إلـى الهند بترول خام، وفـى المرتبـة الثانية جمهوريـة الصيـن الشعبية بمـا قيمته 545.9 مليون دولار عــام 2019 مقابـل 1035.1 مليون دولار عـام 2018 بنسبة انخفاض قــدرها 47.3٪ وكان أهـم الأصنـاف التي تم تصديرها إلى جمهورية الصين الشعبية بترول خام.

وجاءت جمهوريـة الصين الشعبيـة فــي المرتبــة الأولــى للواردات حيث بلغت قيمتها 11955.0 مليون دولار عـام 2019 مقابل 11582.2 مليون دولار عـام 2018 بنسبة زيادة قدرها 3.2٪، وكان أهم الأصناف التي تم إستيرادها مـراجل ،آلات وأجهزه كهربائية وأجزاؤها وفى المرتبـة الثانيـة الهنــد بما قيمته 2936.6 مليـون دولار عام 2019 مقابل 2318.2 مليون دولار عام 2018 بنسبه زيادة قدرها 26.7٪ وكان أهم الأصناف التى تم إستيرادها لحوم وأحشاء وأطراف صالحه للأكل، منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية، سيارات وجرارات ودراجات واجزاؤها.

وكانت مجموعـة الوقـود والمنتجـات البتـروليـة ومنتجـات الصناعـات الاستخراجية فـى المرتبة الأولى للصادرات عامى 2018، 2019 حيث بلغت قيمتها 1736.1 مليون دولار عام 2019 مقابل 1841.4 مليون دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 5.7٪.

وجاءت مجموعـة الآلات والأجهـزة الآليـة والكهربائيــة ومعــدات النقـل وأجـزاؤهــا فـى المرتبـة الأولى للواردات عامى 2019،2018 حيث بلغت قيمتهـا 8305.4 مليون دولار عــام 2019 مقابــل 8387.3 مليون دولار عام 2018 بنسبه انخفاض قدرها 1.0 ٪.

وبلغت صادرات المنتجات الحيوانية والنباتية 404.5 مليون دولار عام 2019 مقابل 335.1 مليون دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 20.7% وكان من أهم الاصناف التى تم تصديرها البرتقال والعسل الاسود والفراولة والتمر والعنب والبصل.