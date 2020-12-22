شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم حديد التسليح 10600 - 11100جنيه للطن تسليم مصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء من أسمنت وحديد التسليح في السوق المحلي اليوم الثلاثاء 22-12-2020، وفقا لما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وتراوحت أسعار الحديد بين 10600 - 11100جنيها للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10800-11300جنيها للطن.

وسجلت أسعار الأسمنت 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، و سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكان أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، قال يوجد العديد من الصناعات تضررت نتيجة ارتفاع أسعار الغاز، وفى مقدمتها صناعة الأسمنت والسيراميك والزجاج، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مطالب رجال الصناعة بضرورة تخفيض سعر الغاز ليس بغرض زيادة الأرباح ولكن بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق العالمية وزيادة حجم التصدير وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.