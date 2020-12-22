تعرف على أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 22-12-2020 تشهد استقرارا فى سوق العبور للجملة.
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعا البرتقال ابو سرة سجلت 2.5-5 جنيهات للكيلو، والبرتقال البلدى سجل 3.5-5.5 جنيه الكيلو، والبرتقال السكري يتراوح بين 3.5-5 جنيها للكيلو، واليوسفي 2.5-5 جنيهات للكيلو.
وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الجوافة بين 4-6 جنيهات للكيلو، والكنتالوب تراوح بين 4 - 5 جنيهات للكيلو، وسجل الرمان بين 3-5 جنيهات للكيلو، والعنب الأحمر رومي بين 5-7.جنيهات للكيلو، والعنب الكرمسن 7-11 جنيها للكيلو، والكاكا من 7 - 11 جنيها الكيلو ،التفاح أحمر من 18 - 20 جنيها، والتفاح أخضر من 12 - 16جنيها، والبلح أصفر بارحي من 12 - 17 جنيها.
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