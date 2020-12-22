وزير قطاع الأعمال: البدء فى استخدام مركز بيانات الشركات التابعة بداية العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن عقد تدشين مركز بيانات للشركات التابعة، بين شركة فودافون وفايبرمصر، يأتى ضمن برنامج التحول الرقمي، يدشن مركزا لاستضافة بيانات شركات وزارة قطاع الأعمال العام على شبكة حوسبة سحابية خاصة مؤمنة لاستضافة التطبيقات التكنولوجية للشركات لخدمة 2500 مستخدم.
وأوضح وزير قطاع الأعمال أنه من المخطط بدء استخدامه أول العام المقبل، فضلا عن تجهيز وتطوير البنية التحتية للشركات لاستخدام نظم تخطيط موارد المؤسسات متزامنا مع تنفيذ النظم في الشركات، وكذلك تزويد المستخدمين بأجهزة حاسب الي جديدة ومؤمنة.
وشهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقود تدشين مركز بيانات للشركات التابعة، بين شركة فودافون وفايبرمصر، ضمن برنامج التحول الرقمي
ويستهدف برنامج التحول الرقمي للشركات القابضة والتابعة تحسين وميكنة نظم العمل، وذلك من خلال برامج تخطيط وإدارة موارد الشركات ERP في 63 شركة قابضة وتابعة.
وأوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن توقيع هذا العقد يدعم بقوة خطوات تطوير وميكنة نظم العمل في الشركات القابضة والتابعة في إطار مشروع الوزارة للتحول الرقمي، حيث ستتيح هذه الخدمات تطورا في أداء شركات قطاع الاعمال وسرعة في انجاز المهام مع وجود دعم فني على مدار الـ24 ساعة لكافة تطبيقات تخطيط وإدارة موارد الشركات.
وأكد أن التحول الرقمي للوزارة يسير علي خطي ثابتة نحو تقديم خدمات مميكنة وتخطيط وإدارة موارد الشركات في مشروع يعد الأكبر في الشرق الأوسط إذ يشمل تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP في 63 شركة قابضة وتابعة باستثمارات تبلغ 50 مليون دولار للرخص، ويشمل المشروع 6 عناصر رئيسية هي الإنتاج، المبيعات، المشتريات، الموارد البشرية، المخازن، المالية.
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