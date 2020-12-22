شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية.. ورأس المال يفقد 2.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 2.4 مليار جنيه بعد مرور 5 دقائق من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 624.837 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 10554 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.77% ليصل إلى مستوى 2054 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 12642 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 4055 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.07% ليصل إلى مستوى 1918 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.69% ليصل إلى مستوى 2804 نقطة.