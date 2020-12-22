شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية.. ورأس المال يفقد 2.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 2.4 مليار جنيه بعد مرور 5 دقائق من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 624.837 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 10554 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.77% ليصل إلى مستوى 2054 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 12642 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 4055 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.07% ليصل إلى مستوى 1918 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.69% ليصل إلى مستوى 2804 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية.. ورأس المال يفقد 2.4 مليار جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.