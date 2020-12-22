شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مصر تفوز بجائزة مجلة رواد الأعمال Entrepreneur Middle East لعام 2020 تقديرا لدورها الفعال في تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر والمناطق المحيطة والان مع تفاصيل الخبر



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د. احمد شلبي: تقوم شركة تطوير مصر منذ نشأتها في عام 2014 على أسس ومبادئ ريادة الاعمال وطالما ابدينا اهتماما خاصاً بالتعليم وريادة الأعمال كركيزتين أساسيتين لبرامجنا المجتمعية القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطوير مصر تساهم في خلق مستقبل أفضل لرواد الاعمال في مصر والشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال المنطقة التعليمية المتخصصة التي تعمل على تطويرها في مشروعها بلومفيلدزد. احمد شلبي: تقوم شركة تطوير مصر منذ نشأتها في عام 2014 على أسس ومبادئ ريادة الاعمال وطالما ابدينا اهتماما خاصاً بالتعليم وريادة الأعمال كركيزتين أساسيتين لبرامجنا المجتمعية

فازت شركة تطوير مصر بجائزة مجلة رواد الأعمال Entrepreneur Middle East - "Outstanding Contribution in Entrepreneurship" خلال فعاليات حفل Enterprise Agility Awards لعام 2020 والذي أقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم تنظيمه بشكل سنوي لتكليل جهود الأفراد والشركات المبدعين والمتميزين الذين يساهمون بشكل فعال في تحسين بيئة ريادة الاعمال في منطقة الشرق الأوسط.

وقام د. احمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة بتسلم الجائزة بشكل افتراضي خلال فعاليات الحفل، وتعليقاً على ذلك قال ان حصول تطوير مصر على هذه الجائزة يعد بمثابة فخر وتكليل لجهودها المستمرة التي تبذلها الشركة في دعم ريادة الأعمال، معبرا عن امتنانه للقائمين علي الجائزة، كما اكد علي تفائله بأن يشهد مجال ريادة الأعمال مستقبلا واعدا في مصر والشرق الأوسط.

واضاف، " تقوم شركة تطوير مصر منذ نشأتها في عام 2014 على أسس ومبادئ ريادة الاعمال. وأبدت الشركة اهتماما خاصاً بالتعليم وريادة الأعمال كركيزتين أساسيتين لبرامجها المجتمعية خلال الست سنوات الماضية، حيث قامت برعاية العديد من الأنشطة والفاعليات ودعم رواد الأعمال الشباب عن طريق إقامة شراكات معهم ورعاية عدد من المبادرات الشبابية والأنشطة الأخرى التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم ومساعدة قضايا التعليم وريادة الأعمال في مصر.

وتابع “لقد لعبت تطوير مصر دورًا هاماً في إقرار يوم عالمي جديد للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأمم المتحدة تحت رعاية المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة (ICSB). واستكمالاً لهذه الجهود قامت الشركة بأطلاق مشروع بلومفيلدز في مستقبل سيتي عام 2018، ويتضمن المشروع منطقة تعليمية على مساحة 90 فدان، تعمل تطوير مصر على تطويرها بهدف خلق بيئة تعليمية متخصصة لرواد الاعمال في مصر والشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتعليقًا على الجائزة، قال الرئيس التنفيذي لمجلة Entrepreneur Middle East، وسام يونان: "طوال السنوات العشر الماضية ومنذ تأسيس Entrepreneur Middle East، كرسنا جهودنا لتكريم رواد الأعمال البارزين في الشرق الأوسط. وقد ألهمنا ذلك لإنشاء جوائز Enterprise Agility لضمان تكريم الرواد في مختلف القطاعات ". وتابع: "مع التقدم الكبير الذي حققه الاقتصاد المصري خلال الأعوام السابقة والدعم الحكومي المستمر الذي شهدناه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وجدنا انه من الضروري أن نسلط الضوء على جهود الشركات التي عملت بشكل ملحوظ علي دعم وإلهام رواد الاعمال المبدعين وذلك أملاً في جعل هذه الشركات قدوة لغيرهم لبث روح الابداع والابتكار في المجتمع المصري ككل".





وجاء قرار منح الجائزة تقديرا لجهود شركة تطوير مصر المبذولة في تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر والشرق الاوسط ، وذلك من خلال عدة انشطة واهمها المنطقة التعليمية المقامة بمشروعها الرائد بلومفيلدز في مستقبل سيتي، والتي تمتد على مساحة 90 فدان لتشمل 6 مدارس دولية وحرم جامعي دولي (International Branch Campus )يستضيف عدة جامعات دولية، اولها جامعة نيو جيرسي للعلوم والتكنولوجيا (NJIT) ومركز ريادة الاعمال والابداع تحت إدارة وبالتعاون مع الشبكة الدولية لريادة الاعمال (GEN) ، باستثمارات تتخطى 10 مليارات جنيه مصري.

كما عملت شركة تطوير مصر علي إنشاء أول (Base Camp) في مصر داخل مشروع المونت جلالة المقام علي جبال الجلالة بالعين السخنة، ويقام هذا المشروع من خلال شراكة مع رائد الاعمال الشهير عمر سمرة وتم افتتاحه بشكل مبدئي خلال الربع الأخير من عام 2020. ويتضمن المشروع المقام فى قلب الجبل أماكن للتخييم واماكن الاقامة وبعض الأنشطة الترفيهية والجبلية والرياضية كالتسلق واليوجا وعدد من المطاعم، بالإضافة إلى مسارات مخصصة للمشى بين الجبال.

وأطلقت الشركة ضمن توسيع نطاق أنشطة ريادة الأعمال مسابقة الابتكار في عام 2017 بهدف دعم وتمكين رواد الاعمال لتقديم حلول وأفكار مبتكرة للتعامل مع التحديات المتنوعة التي يواجها السوق العقاري في المصر. من خلال المسابقة، التى يحصل المشاركون من خلالها على الفرصة والدعم المطلوب لإثراء مهاراتهم وقدراتهم التقنية، مما يساعدهم على أثبات أنفسهم كرواد اعمال في مختلف المجالات، ذلك الي جانب منحهم الفرصة لتحقيق حلمهم على ارض الواقع. وذلك انطلاقا من خبرة تطوير مصر فى ريادة الأعمال ورعايتها بشكل رئيسى للأسبوع العالمي لريادة الأعمال في مصر منذ عام 2015.