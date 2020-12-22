"قطاع الأعمال" توقع مع «فودافون» و«فايبر مصر» عقود تدشين مركز بيانات للشركات التابعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقود تدشين مركز بيانات للشركات التابعة، بين شركة فودافون وفايبرمصر، ضمن برنامج التحول الرقمي.
ويستهدف برنامج التحول الرقمي للشركات القابضة والتابعة تحسين وميكنة نظم العمل، وذلك من خلال برامج تخطيط وإدارة موارد الشركات ERP في 63 شركة قابضة وتابعة.
وتعد مراكز البيانات تحول جذري وشامل في كافة محاور التشغيل وهي المالية والمشتريات والمخازن والمبيعات والموارد البشرية والإنتاج.
وكانت فودافون العالمية أعلنت مؤخرا عن انتهاء أي محادثات مع STC ونيتها البقاء في مصر، ويأتي ذلك الإعلان بعد زيارة الرئيس التنفيذي لفودافون العالمية، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وصرح نك ريد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون" العالمية، أن مصر من أهم الاسواق لڤودافون العالمية وتلعب دورا كبيرا في دعم عملية التحول الرقمي والشمول المالي في مصر من اجل تحقيق رؤية 2030، مضيفا ان السوق المصري يضيف كثيرا لتواجد فودافون العالمية بقارة أفريقيا.
وأضاف الرئيس التنفيذي للمجموعة أنه من الممكن ان تتحول فودافون مصر لتصبح مركزا لقارة افريقيا وتقود عملية التحول الرقمي بما لديها خبرات.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل أمس الأحد "نك ريد"، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون" العالمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد كمال عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر".
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