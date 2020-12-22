شكرا لقرائتكم خبر عن "قطاع الأعمال" توقع مع «فودافون» و«فايبر مصر» عقود تدشين مركز بيانات للشركات التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقود تدشين مركز بيانات للشركات التابعة، بين شركة فودافون وفايبرمصر، ضمن برنامج التحول الرقمي.

ويستهدف برنامج التحول الرقمي للشركات القابضة والتابعة تحسين وميكنة نظم العمل، وذلك من خلال برامج تخطيط وإدارة موارد الشركات ERP في 63 شركة قابضة وتابعة.

وتعد مراكز البيانات تحول جذري وشامل في كافة محاور التشغيل وهي المالية والمشتريات والمخازن والمبيعات والموارد البشرية والإنتاج.