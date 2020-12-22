شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار العملات اليوم الثلاثاء 22-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 22-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مع بداية تعاملات اليوم، حيث انخفض سعر الدولار بالبنك الأهلى ليسجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، في حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، 19.08 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.03 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وتكبدت أسعار النفط مزيدا من الخسائر اليوم الثلاثاء، والتي تضاف إلى خسائر حادة من الجلسة السابقة، إذ تثير سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا مخاوف بشأن تعافي الطلب على الوقود. تسببت السلالة الجديدة السريعة الانتشار من فيروس كورونا في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا، ودفعت عددا من الدول لإغلاق الحدود أمام المسافرين والشحنات من بريطانيا.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليومانخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم تباين صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 20.90 جنيه للشراء، و21.17 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.84 جنيه للشراء، و21.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 19.08 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.03 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليومتباين صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، 48.63 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.65 جنيه للشراء، و51.80 جنيه للبيع.