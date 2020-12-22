شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط هامشي لبورصة البحرين بضغوط تراجي سهمي "جي اف اتش" والبحرين الوطني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% خاسرًا 0.26 نقطة ليصل إلى مستوى 1492.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون سهم بقيمة 232.3 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.17% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.92% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.27%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 29.77% مدفوعاً بصعود سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 9.20%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة البركة المصرفية، اجتماع مجلس إدارة المجموعة، يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر الجاري، حيث ستتم مناقشة اعتماد جدول الأعمال والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، متابعة ما تم تنفيذه وما تحت التنفيذ حالياً من قرارات اجتماع مجلس الإدارة السابق، مناقشة بنود التوصيات والموافقات لبعض أعمال المجموعة.

وفي سياق آخر أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، الاستحواذ على اثنين من مستودعات تخزين لاست مايل العالية الجودة والمدرة للدخل، الواقعة في جنوب شرق إسبانيا، في إطار معاملة تقدر قيمتها بحوالي 77 مليون دولار أمريكي، منوهة إلى أن العقارين مؤجرين بموجب عقد طويل الأجل لشركة أمازون روود ترانسبورت إس.إل.يو، وهي شركة تابعة لشركة أمازون العالمية للتجزئة والتجارة الإلكترونية.