"زين" شريك لمُبادرة "مهارات من Google" بالتعاون مع "إنجاز"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن شراكتها مع مُبادرة "مهارات من Google" التي تُنظّمها شركة Google العالمية افتراضياً بالتعاون مع جمعية إنجاز، والتي يُشارك فيها 50 موظف من موظفي زين لتدريب الشباب على مجموعة من أهم المهارات الرقمية التي تتطلبها الوظائف في العالم العربي اليوم.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن دعمها لهذه المُبادرة التي تُنظّمها Google – وهي واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم - تأتي تحت مظلّة شراكتها الاستراتيجية المُمتدة كـ "شريك الإبداع" لجمعية "إنجاز الكويت" ضمن استراتيجيتها للاستدامة والابتكار، والتي تحرص زين من خلالها على تطوير قطاعي الشباب والتعليم عن طريق تقديم مثل هذه البرامج ذات المستوى العالمي لتنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم المُختلفة، خاصةً تلك التي تتعلّق بالمهارات الرقمية التي تُعتبر من أولويات سوق العمل في الفترة الحالية.

وأوضحت زين أن 50 مُوظّف من مُوظّفيها قد تطوعوا للمُشاركة في المُبادرة، حيث تم الاعتراف بهم كمُدربين مُعتمدين من قبل Google و"إنجاز"، ويستمرون بتقديم ورش تدريبية افتراضية تُساعد الشباب على التعرف على القنوات والأدوات الرقمية المُختلفة، وصناعة المحتوى الرقمي وترويجه، وتعلّم مهارات التسويق الإلكتروني، وكيفية بناء استراتيجية للتواجد على المنصّات الإلكترونية، وغيرها الكثير.

ويوفّر برنامج "مهارات من Google" دورات تدريبية مرنة مُخصّصة للناطقين باللغة العربية – وبالأخص النساء والشباب - لتزويدهم بالمهارات الرقمية اللازمة لمساعدتهم على تنمية مسارهم الوظيفي أو نشاطهم التجاري بالوتيرة التي تناسبهم، وتقديم مجموعة مُتنوّعة من المحتوى التعليمي المجاني المُصمّم خصيصاً لمساعدة الشباب على تنمية مشاريعهم التجارية أو بدء مسيرتهم المهنية، مع إعطائهم حرية الاختيار بين المُشاركة في دورة تعليمية كاملة أو اختيار وحدات معيّنة حسب رغبتهم.

وبينت زين أنها تسعى من خلال شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة "إنجاز" إلى تثقيف ودعم الشباب الشغوف بتطوير أفكاره ومشاريعه وفق معايير عالمية، وذلك من خلال مجموعة من البرامج التدريبية التي يتم تنظيمها على مدار العام لطلبة وطالبات الجامعات والمدارس، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة "برنامج الشركة" السنوية التي تُقام على مستوى طلبة الجامعات والمرحلة الثانوية، حيث تسعى الشركة باستمرار لتوفير بيئة مناسبة لطاقات وإبداعات شباب الكويت حتى تنمو وتثمر وتسهم بإضفاء قيمة مضافة للمجتمع.

الجدير بالذكر أن "إنجاز الكويت" تأسست في العام 2005 كمؤسسة غير ربحية وغير حكومية بدعم من القطاع الخاص في الكويت، وعبر شراكة وتعاون استراتيجي مع القطاع الخاص وقطاع التعليم في الكويت، وبمساعدة متطوعين ذوي خبرة وكفاءة في مختلف المجالات، وهي جزء من مؤسسة "إنجاز العرب" التي تعد من كبريات المؤسسات العالمية المختصة بتعليم وثقيف الطلبة لتأهيلهم لخوض معترك الحياة العملية وتنظيم المشاريع ومحو الأمية المالية من خلال التدريب العملي.

وتقدم "إنجاز الكويت" برامج تعليمية وتربوية تنمي المهارات القيادية والتنظيمية في بيئة الأعمال منذ تأسيسها في العام 2005، وذلك بهدف تعليم وإلهام الجيل القادم في إدارة الأعمال، حيث ألهمت "إنجاز الكويت" أكثر من 70,000 طالب وطالبة بفضل أكثر من 6000 متطوع من القطاع الخاص الكويتي، وفي أكثر من 200 مدرسة وجامعة في الكويت.