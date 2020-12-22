شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل باستثناء صعود هامشى لـ"السوق الرئيسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء صعود هامشي للسوق الرئيسي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% خاسراً 19.310 نقطة ليصل إلى مستوى 5568.83 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.49% خاسراً 29.960 نقطة ليصل إلى مستوى 6092.51 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحاً 2.890 نقطة ليصل إلى مستوى 4536.84 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% خاسراً 1.140 نقطة ليصل إلى مستوى 4612.01 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 80.7 مليون سهم بقيمة 17.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4842 صفقة، وهبطت 10 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 1.09%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.46%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.40%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.69%.

وجاء سهم شركة العقارات المتحدة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.25%، يليه سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 8.19%، ثم سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 6.25%، فيما تصدر سهم الشركة الكويتية السورية القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.25% يليه سهم شركة البريق القابضة بنسبة 6%، ثم سهم شركة ياكو الطبية بنسبة 4.99%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولاً: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020، 30-6-2020 و 30-9-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

ثالثاً: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020، 30-6-2020 و30-9-2020:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

رابعاً: شركات لم تقدم بيانات 30-9-2020:

شركة المال للاستثمار.

شركة ريم العقارية.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة الديرة القابضة.

شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية.

سادساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سابعاً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثامناً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

تاسعاً: شركات موقوفة بقرار من هيئة اسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.