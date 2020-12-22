شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. 20 جنيها للكيلو من المزرعة وللمستهلك بين 24-26 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22-12-2020، فى السوق المحلى حسبما أكدت شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الدواجن بجميع أصنلفها تشهد استقرارا داخل السوق المحلى، مشيرا إلى زيادة الإنتاج المحلى لأكثر من 1.4مليار دجاجة سنوية، لافتا إلى أن سعر الدواجن اليوم في المزرعة 20 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن سعر للمستهلك يتراوح بين24-26 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة عند 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مشيرا إلى أن سعر البيض في المزرعة سجل 25 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 29-31 جنيها.

والجدير بالذكر أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، كشف عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لارتفاع أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية، مُشددة على أن أسعار الدواجن المجمدة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة قد شهدت انخفاضاً في أسعارها، لتصل إلى 30 جنيهاً للكيلو بدلاً من 37 جنيهاً، مشيرة إلى شن حملات رقابية دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.