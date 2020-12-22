شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين دون أي جديد- تحليل - 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد حتى هذه اللحظة على تداولات سعر الزوج نظرا لانحصاره المتكرر ضمن النطاق الجانبي الضيق لنبقى بانتظار تجاوزه للمحاور الرئيسية والمتمثلة بالدعم المستقر عند 125.75 بينما يمثل مستوى 126.70 العائق امام استئناف الهجوم الصاعد الأخير. يرجى مراجعة التقارير السابقة لتحديد الأهداف المتوقعة في حال خروج السعر من النطاق الجانبي الحالي. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.70 و 125.75 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: نستمر بالحيادية

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