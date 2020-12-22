الباوند مقابل الين يستسلم للسلبية-تحليل - 22-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لإغلاقات سلبية دون الحاجز الإضافي والمستقر عند 139.30 ليزيد ذلك من فرص تشكيله قريبا لتداولات تصحيحية هابطة لنتوقع انجذابه بذلك نحو 137.40 وصولا لدعم القناة الصاعدة والممتد حاليا نحو 136.20.
أما استعادة الميل الصاعد فإن ذلك مشروط بنجاح اختراق السعر للمقاومة التاريخية والمتمركزة حاليا قرب 140.35 ليؤكد ذلك محاولة تسجيله لأهداف إيجابية جديدة خلال الفترة القادمة والتي قد تبدأ من 141.55 و 142.60 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.30 و 137.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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