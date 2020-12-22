شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يسجل الأهداف التصحيحية السلبية– تحليل - 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر البلاتين بتداولات يوم أمس للضغوط السلبية المؤقتة لنلاحظ تشكيله بذلك لهجوم تصحيحي هابط محققا بذلك الهدف المستقر عند 945.00 ليواجه بذلك مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي.
بالرغم من تمركز السعر حاليا ضمن محاور القناة الصاعدة, إلا أن استمرار تذبذبه دون الحاجز المستقر عند 1050.00 وباستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بخروجه من مستوى تشبع الشراء, نتوقع تجديد السعر للمحاولات التصحيحية الهابط ولنتوقع بتسلله دون مستوى 945.00 الوصول نحو الدعم المحوري والمستقر حاليا قرب 875.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1025.00 و 935.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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