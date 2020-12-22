شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس لا يزال صاعد– تحليل -22-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر النحاس بتداولات يوم أمس العزم الإيجابي ليضطر بذلك لتشكيل ارتداد تصحيحي هابط مؤقت ليقترب بذلك من دعم القناة الصاعدة والمتمركز حاليا قرب 3.5200, نذكر بأهمية ثبات هذا الدعم ليزيد من فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة واستهداف مستويات إيجابية جديدة قد تبدأ من 3.7000 و 3.7900.
أما تعرض السعر لضغوط سلبية إضافية ومحاولة تسلله دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد لنتوقع تكبده بذلك لعديد من الخسائر بانجذابه نحو 3.4600 وصولا للدعم المستقر عند 3.4015.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.5200 و 3.6300
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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