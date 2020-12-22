شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يهاجم الدعم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات سلبية قوية الآن ليهاجم مستوى 1875.00 ويحاول تأكيد كسره، مما يتطلب الحذر من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الكسر سيدفع السعر إلى 1852.80 مبدئياً، بينما التداول فوق 1875.00 سيقود السعر للارتفاع من جديد. الحيادية تبقى خيار جيد إلى أن تستقر التداولات ويأخذ السعر مسار أوضح.

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