شكرا لقرائتكم خبر عن نفط الكويت تقرر تمديد عطاءات الغاز الحر شهر ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة نفط الكويت تمديد موعد استقبال العطاءات المالية لمشروع مرافق الإنتاج الجوارسي بمنطقة شمال الكويت لمدة شهر ونصف الشهر إضافية بدلا من الموعد المقرر يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020.

وجاء قرار التمديد بناءً على طلب التحالفات العالمية المشاركة في المناقصة ولمزيد من المناقشات والرد على الاستفسارات مع شركة نفط الكويت.

وقيمة المشروع تناهز المليار دولار تقريباً ما يعادل 500 مليون دولار لكل منشأة، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وهناك 17 شركة ما بين محلية وعالمية تم تأهيلها للمشروع الذي من المقرر أن يكون بنظام التأجير، وبموجب الشروط الأصلية للعقود، سيكون أمام الشركات التي تفوز بعقود المشاريع 22 شهراً لتنفيذ الإنشاءات بالإضافة لتشغيل وصيانة المرافق لمدة 5 سنوات.

وينص العقدان على إقامة منشأة إنتاج بطاقة 50 ألف برميل من النفط يوميا و150 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا، وسيتم إنتاج الهيدروكربونات من سوائل مكامن حامضة ورطبة من الحقول الجوراسية شمال الكويت.

وعقدت شركة نفط الكويت الاجتماع التمهيدي الأول مع الشركات المؤهلة في أكتوبر الماضي وطلبت الشركة تأمين يبلغ 8.5 ملايين دينار.

وتخطط شركة نفط الكويت لمنح عقود توريد 31 برج حفر بقيمة 230 مليون دينار أو ما يعادل 754 مليون دولار، وهذه العقود تأتي في إطار جهود شركة نفط الكويت لتوسيع عمليات الحفر والاستكشاف والتطوير.

كما تخطط ذات الشركة لحفر حوالي 400 بئر جديدة للنفط الخام وزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام من 3.15 ملايين برميل يوميا إلى 4 ملايين برميل بحلول عام 2040.