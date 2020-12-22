شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لأرامكو السعودية تعقد شراكة مع جوجل لتقديم الخدمات السحابية بالمملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرامكو السعودية للتطوير التابعة لشركة أرامكو السعودية، عن عقد شراكة مع شركة جوجل لتقديم الخدمات السحابية (جوجل كلاود) ذات الأداء والسرعة العاليين لعملاء المؤسسات في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه ستتم إضافة المملكة لشبكة مناطق منصات جوجل السحابية العالمية كجزء من اتفاقية التحالف الاستراتيجي التي وقعتها الشركة مع جوجل كلاود الشهر الجاري.

وبموجب الشراكة ستقوم بدورها جوجل كلاود بإنشاء وتشغيل منطقة خدمات سحابية جديدة في المملكة، فيما سيتم إنشاء شركة جديدة لتوفير الحلول الخدمات السحابية للعملاء، مع التركيز على قطاع الأعمال داخل المملكة.

وستمكّن منطقة الخدمات السحابية الجديدة، الشركات والمنظمات في جميع أنحاء المملكة من تعظيم وجودها السوقي، مع توفير منتجات وخدمات رقمية بصورة أسرع وأكثر موثوقية.

ويفيد هذا التعاون من الطلب المتزايد على الخدمات السحابية في المملكة، حيث من المتوقع أن تصل الفرص السوقية إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2030م. ومع تزايد الاعتماد على خدمات الإنترنت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فقد تضاعفت وتيرة التحوّل نحو الحلول الرقمية.

وتقدم جوجل كلاود لعملائها حلولاً متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي والتحليلات الذكية وإدارة البيانات والأمن والبنية التحتية وتحديث التطبيقات. كما أن غوغل كلاود تقدم هذه الخدمات على مستوى العالم، في الوقت الذي تستخدم فيه الطاقة المتجددة بنسبة 100 % لتشغيل عملياتها".

وكانت شركة أرامكو السعودية للتطوير التابعة شركة أرامكو السعودية قد وقعت مع شركة كوجنايت أي إس (كوجنايت) اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك كجزء من الشراكة الاستراتيجية للرقمنة بين الشركتين.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة أرامكو السعودية وشركة كوجنايت بتأسيس شركة جديدة تركّز على الرقمنة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.

ومؤخرا، أكدت وسائل إعلام أن شركة أرامكو السعودية تسعى لبيع حصص في أصول تابعة، لجمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار.

وعينت "أرامكو" شركة موليس لترتيب بيع حصص في شركاتها التابعة، والتي قد تتضمن بيع حصص في خطوط الأنابيب التابعة للشركة.