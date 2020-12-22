شكرا لقرائتكم خبر عن جي إف إتش تستحوذ على مستودعين لشركة أمازون بقيمة 77 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مجموعة جي إف إتش المالية، المدرجة في بورصات البحرين والكويت ودبي، عن الاستحواذ على اثنين من مستودعات تخزين لاست مايل العالية الجودة والمدرة للدخل، الواقعة في جنوب شرق إسبانيا، في إطار معاملة تقدر قيمتها بنحو 77 مليون دولار.

وأضافت في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن العقارين مؤجرين بموجب عقد طويل الأجل لشركة "أمازون روود ترانسبورت إس. إل. يو"، وهي شركة تابعة لشركة أمازون العالمية للتجزئة والتجارة الإلكترونية.

ويغطي العقاران مساحة تزيد على 100 ألف متر مربع، من مقومات السوق القوية في مجال اللوجستيات وقطاع مستودعات التخزين بشكل عام، فضلاً عن قطاع التجارة الإلكترونية في إسبانيا الذي يشهد نمواً ومزيداً من إمكانيات التوسع.

وجرى تصميم وإنشاء الأصلين وفقا لأعلى المواصفات، وهما يشكلان جزءا حيويا من شبكة سلسلة التوريدات المتنامية في إسبانيا والمؤهلة لخفض مواعيد التوصيل لشبكة أمازون اللوجستية في إسبانيا السريعة التوسع.

وتتوفر للأصلين إمكانية الوصول لأكثر من 4 ملايين شخص عبر منطقة جنوب شرق إسبانيا والطرق الرئيسية التي تربط الساحل الشرقي لمدن إسبانيا الرئيسية مثل برشلونة، فالنسيا ومالاجا، بشبكة الطرق الأوروبية.

يشار إلى أن مجموعة جي إف إتش المالية كشفت مؤخرا، أن الاستحواذ على مدرسة أثينا الخاصة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مملكة البحرين سيعزز من محفظتها الاستثمارية في قطاع التعليم بالشرق الأوسط والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية الـ 250 مليون دولار.

وكانت الجمعية العمومية لمجموعة جي إف إتش المالية قد وافقت خلال اجتماعها في أكتوبر الماضي في البحرين، على إلغاء إدراج أسهم المجموعة في بورصة الكويت وتحويلها إلى بورصة البحرين وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ اللازم بهذا الشأن.

وبحسب القوائم المالية للمجموعة والتي أعلن عنها في وقت سابق، فإن قيمة الأرباح الصافية الموحدة لديها بلغت 20.39 مليون دولار خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام، في مقابل ما مقداره 48.43 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 57.9%.

يشار إلى أن مجموعة جي إف إتش حققت صافي أرباح بلغ 80.1 مليون دولار خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 114.1 مليون دولار خلال العام 2018.