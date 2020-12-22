شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المنافسة تغرم شركة الاتصالات السعودية 10 ملايين ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية عن فرض غرامة قدرها 10 ملايين ريال سعودي على شركة الاتصالات السعودية "STC".

وأشارت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن فرض تلك الغرامة يعود لقيامها بإساءة استغلال وضعها المهيمن من خلال فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء عند التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة.

ولفت إلى إن العقوبات جاءت أيضاً بسبب رفض الشركة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.

تجدر الإشارة إلى أن الاتصالات السعودية حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 0.728% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2.8 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.