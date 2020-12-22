شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الأعمال العقارية تتراجع عن صفقة شراء قطعة أرض فضاء بمنطقة المنقف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية عن إلغاء تنفيذ صفقة شراء قطعة أرض فضاء بمنطقة المنقف، وذلك بعد الاتفاق مع الطرف البائع على الرجوع عن عقد البيع الابتدائي.

وأفادت الشركة، في بيان للبورصة الكويتية، بأنها التراجع عن الصفقة كان بسبب ما آلت إليه الأوضاع بسبب جائحة كورونا والتي مرت بها جميع دول العالم.

وقالت الشركة، إن دراسة الجدوى الاقتصادية السابقة لمخططات البناء لم تعد ذات جدوى اقتصادية في ظل انخفاض نسب الإشغال ومعدلات الإيجار وتعديل التركيبة السكانية المتوقعة.

واشارت الشركة إلى استردادها مبلغاً قدره 250 ألف دينار، وهو ما يمثل نصف مبلغ العربون المدفوع مسبقاً كدفعة مقدمة.

وقالت الشركة، إنه سيتم الاعتراف بخسارة ديون معدومة قدرها 125 ألف دينار في بيانات الربع الرابع من العام الجاري، حيث تم الاعتراف بمبلغ 125 ألف دينار كمُخصص ديون مشكوك في تحصيلها في بيانات الربع الثالث 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 633 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 1.885 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2019.

وحققت الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 78.5% بالنصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 250 ألف دينار، مقابل 1.16 مليون دينار أرباح الفترة المماثلة من عام 2019.