شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: تصدير 45 شحنة غاز من مصنع إدكو للإسالة خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أنه من المخطط تصدير 45 شحنة غاز من مصنع إدكو للإسالة خلال العام المقبل 2021.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن تصدير تلك الشحنات يأتى ضمن العقود طويلة الأجل والشحنات الفورية.

يذكر أنه خلال العام المالى 2018 / 2019 بلغت كمية الغاز المسال المصدَّر من مصانع الإسالة "مصنع إدكو" حوالى 172.8 بليون قدم 3 غاز طبيعى مكافئ للغاز المسال المصدر من خلال عدد 45 شحنة غاز مسال.

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد كشفت فى تصريحات سابقة أنه سيتم تصدير حوالى 30 شحنة غاز مسال من مصنع إدكو للإسالة خلال العام القادم 2021 وذلك ضمن التزامات العقود طويلة الاجل التى تم إبرامها لتسويق الغاز موضحة أن تلك الشحنات لصالح شركتى شل وتوتال ومتوسط حجم الشحنة الواحدة يبلغ حوالى 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

وكشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، لـ"الخليج 365" عن تصدير 55 شحنة من الغاز الطبيعى المسال خلال عام 2019، من خلال مصنع إدكو لإسالة الغاز وأيضا تصدير شحنة غاز مسال من مصنع إدكو لإسالة الغاز خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضى تقدر بحوالى 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال ضمن تعاقدات العام الجارى للعقود طويلة الأجل.

وارتفع إنتاج مصر من الثروة البترولية خلال السنوات الست الماضية إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم فى زيادة الإنتاج تدريجيًا والوصول إلى معدلات غير مسبوقة، حيث بلغ إنتاج الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يوميًا فى ديسمبر 2019.

وتحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محليًا بنهاية شهر سبتمبر 2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجيًا نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات وبالتالى ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى والاستمرار فى زيادة إنتاج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال إلى دولة مكتفية ذاتيا وتمتلك فائضاَ من إنتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.

وأبرمت مجموعة إينى الإيطالية للطاقة اتفاقات مع شركة الغاز الإسبانية ناتورجى والشركاء المصريين لتسوية منازعات بخصوص محطة غاز مغلقة تملك حصة بها فى شمال مصر، حيث قالت إينى أن الاتفاقات الجديدة ستمهد لإعادة تشغيل محطة الغاز الطبيعى المسال فى مدينة دمياط الساحلية بحلول الربع الأول من العام القادم.