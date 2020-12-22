شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم .. البلطى الأسوانى بين 17-37 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 22-12-2020 فى سوق العبور للجملة وذلك بحسب ما أعلنت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وسجلت أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيها للكيلو، وأسعار البلطى المزارع " 1 " 17-19 جنيها، وسعر البلطى المزارع " 2 " 15.5-16.5 جنيها للكيلو.
وتراوحت أسعار السمك البورى 1 بين 39-45 جنيها للكيلو، والبورى "2 " بين 29 - 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وترواح سعر البربون " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو
واستقر سعر السمك الثعابين بين 50-230.جنيها، وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.
وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 120جنيها للكيلو.
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