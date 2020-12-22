شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأدنى له في تسعة أشهر أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأدنى له منذ العاشر من آذار/مارس أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.12% إلى مستويات 103.44 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 103.32، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.48، بينما حقق الأدنى له عند 103.28.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم 33.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الثالث ومقابل انكماش 31.4% في الربع الثاني الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 3.6% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل انكماش 1.8% في الربع الثاني.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 11 مقابل 15 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 97.1 مقابل 96.1 في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 1.0% إلى نحو 6.70 مليون منزل مقابل ارتفاع 4.3% عند 6.85 مليون منزل في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف ذلك، تابعنا تمرير الكونجرس الأمريكي لمشروع قانون حزمة إغاثة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بقيمة 900$ مليار عقب شهور من المفاوضات المشرعين الأمريكيين من قطبي السياسة الأمريكيى الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي.