شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأعلى لها في أكثر من عامين ونصف أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 23 من نيسان/أبريل 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل أكثر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا ومن قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.19% إلى مستويات 1.2221 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2244، ، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2219، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.2250.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا الكشف عن قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 8.7 مقابل 6.7 في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف ذلك، هناك القلق من السلالة الجديدة لفيروس كورونا شديدة العدوى التي ظهرت مؤخراً في المملكة المتحدة والتي أدت لتشديد الإغلاق وقيود السفر في جميع أنحاء أوروبا ومن شدة تفشي الموجة الثانية للفيروس في فصل الشتاء.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم 33.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الثالث ومقابل انكماش 31.4% في الربع الثاني الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 3.6% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل انكماش 1.8% في الربع الثاني.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 11 مقابل 15 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 97.1 مقابل 96.1 في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 1.0% إلى نحو 6.70 مليون منزل مقابل ارتفاع 4.3% عند 6.85 مليون منزل في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف ذلك، تابعنا تمرير الكونجرس الأمريكي لمشروع قانون حزمة إغاثة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بقيمة 900$ مليار عقب شهور من المفاوضات المشرعين الأمريكيين من قطبي السياسة الأمريكيى الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي.