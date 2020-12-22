شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء العقود الآجلة لأسعار النفط مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في أكثر من عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 26 من شباط/فبراير، بينما شهدت عقود برنت استقرار إيجابي مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ 19 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وسط القلق من السلالة الجديدة لفيروس كورونا شديدة العدوى التي ظهرت مؤخراً في المملكة المتحدة.

وفي تمام الساعة 05:24 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير من عام 2021 بنسبة 1.68% لتتداول عند مستويات 47.74$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 48.54$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 49.10$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم شباط/فبراير فشهدت ارتفاعاً 0.04% لتتداول عند 50.67$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 50.65$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 50.91$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 90.22 مقارنة بالافتتاحية عند 90.17، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.04.

هذا يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم 33.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الثالث ومقابل انكماش 31.4% في الربع الثاني الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 3.6% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل انكماش 1.8% في الربع الثاني.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 11 مقابل 15 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 97.1 مقابل 96.1 في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 1.0% إلى نحو 6.70 مليون منزل مقابل ارتفاع 4.3% عند 6.85 مليون منزل في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حزمة إغاثة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بقيمة 900$ مليار وتتطلع الأسواق لتمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ لإقراره من قبل الكونجرس الأمريكي.

بخلاف ذلك، تابعنا في مطلع هذا الأسبوع تحذير الحكومة البريطانية من أن سلالة فيروس كورونا الجديدة "خارجة عن السيطرة"، وتلى ذلك اتخذت بعض الدول عالمياً خطوات للحد من السفر إلى المملكة المتحدة بالتزامن مع مطالبة الحكومة البريطانية لأكثر من 16 مليون بريطاني البقاء في منازلهم مع دخول الإغلاق الكامل حيز التنفيذ في لندن وجنوب شرق إنجلترا.

وفي استراليا تم فرض قيود السفر لمدينة سيدني المكتظة بالسكان مع مطلع الأسبوع لتعد المدينة الاسترالية معزولة عن بقية البلاد وسط تزايد حالات الإصابة بالفيروس التاجي هناك، وتابعنا منذ قليل إعلان رئيس الوزراء كوريا الجنوبية تشون سي كيون عن كون بلاده ستحظر التجمعات الاجتماعية الخاصة لأكثر من خمسة أشخاص وستغلق منتجعات التزلج والمواقع السياحية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد بدءاً من عشية عيد الميلاد.

ونود الإشارة، لكون حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة المسجلة في كوريا الجنوبية بلغت رقم قياسي جديد الأحد الماضي وفقاً لوكالة الأنباء المحلية يونهاب، وجاء ذلك بالتزامن مع أفادت وكالة أنباء كيودو بأن حصيلة حالات الإصابة بالفيروس التاجي الشهرية الجديدة التي شهدتها العاصمة اليابانية طوكيو تجاوزت حاجز 10 ألف حالة لأول مرة، ما يعكس بأن وضع الجائحة في أجزاء من شمال آسيا خطير ويؤثر تباعاً سلباً على معنويات المستثمرين.

وفي سياق أخر، تابعنا أيضا الأحد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدام لقاح كورونا من قبل شركة موديرنا في حالات الطوارئ، وذلك ثاني لقاح لكورونا يحصل على موافقة الإدارة بعد اللقاح المشترك لكل من شركة فايزر الأمريكية وشركة بيو-تك الألمانية، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 75.7 مليون ولقي 1,690,061 شخص مصرعهم في 222 دولة.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس أفادت نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن الطلب العالمي على النفط لا يزال أقل ما بين 6 إلى 7 مليون برميل يومياً عن ما كان علبه قبل جائحة كورونا وأنه من المرجح أن يكون استعادة الطلب بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة، موضحاً أنه قد يستغرق ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام، ومضيفاً أن سلسلة حظر السفر لبريطانيا عقب اكتشاف السلالة الجديدة للفيروس لها تأثير سلبي على أسعار النفط.

ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 5 منصات لإجمالي 263 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ أربعة أسابيع لأول مرة تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف الارتفاع، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 443 منصة منذ 13 من آذار/مارس.