الدولار مقابل الفرنك يحاول بإيجابية – تحليل - 22-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس زوج الدولار مقابل الفرنك حاجز 0.8900 يوم أمس وانخفض بشكل ملحوظ، مع ملاحظة أن السعر يبدأ اليوم بميل صاعد جديد يدعم التوقعات باستمرار السيناريو الإيجابي اللحظي، والذي يستهدف مستوى 0.8970 بشكل رئيسي.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.8825 لاستمرار الارتفاع المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8800 والمقاومة 0.8930
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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