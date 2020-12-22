شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يفقد العزم – تحليل - 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية قوية مساء يوم أمس ليعود إلى القناة الرئيسية الصاعدة من جديد، لكننا نلاحظ أن السعر بدأ بالارتداد هبوطاً بعد الاقتراب من الدعم المكسور مسبقاً للقناة الفرعية الصاعدة، ليدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المقترح يوم أمس، والذي يستهدف مستوى 0.7415 كمحطة رئيسية تالية.

كسر 0.7540 سيعزز التوقعات بتحقيق الهدف السلبي المذكور، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً للفترة القادمة ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 0.7615 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7480 والمقاومة 0.7615

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط